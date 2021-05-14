Завтра в Свердловской области ожидаются грозы, жара и порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 мая, в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем поднимется до +28…+33 градусов. Ветер 2-7 м/с, при грозе – порывы до 15-20 м/с.

Уралгидрометцентр отмечает, что среднесуточные температуры в выходные будут выше климатической нормы на 7° и более.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает, что в регионе действует противопожарный режим. Запрещены палы травы и разведение костров, посещение лесов ограничено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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