Вечер пятницы и пробки в 9 баллов, центральные улицы обездвижены

Екатеринбург стоит. В канун жарких выходных город блокировали пробки. Ситуация на дорогах Екатеринбурга к шести часам вечера достигла пика, заторы оценивают в 9 баллов.

Ситуация осложняется из-за перекрытых мостов на улицах Бебеля и Блюхера и сопровождается гигантскими пробками на Кирова, Халтурина, Малышева и других. В настоящий момент полностью стоит центр: улица Малышева и пересекающие ее Восточная и Гагарина, проспект Ленина и ул. Карла Либкнехта. Не лучше обстоят дела и в Пионерском районе, там от Первомайской и до самого Сибирского тракта колонны машин движутся с черепашьей скоростью. И, конечно же, от пробок страдает Вокзальный район: стоит транспорт на пересечении Челюскинцев, Восточной и Вокзальной. На окраинах дела обстоят лучше, однако ЕКАД пятничным вечером тоже встал. Там с 53-го по 47-й километр растянулась огромная очередь на выезд из города.

В период дач, огородов и жарких дней 10-балльные пробки для города, к сожалению, стали нормой. Это влечет за собой немалое количество ДТП и большой вред окружающей среде от выхлопных газов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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