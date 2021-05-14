На Спартакиаде школьников в Верхней Пышме разыграют 18 комплектов наград (ФОТО)

Сегодня в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК открылась юбилейная Х Спартакиада школьников «Здоровое поколение». 240 подростков из регионов России будут бороться за звание лучших в соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике и шахматам. Всего разыграют 18 комплектов наград.

Спартакиаду в этом году можно назвать общероссийской: в Верхнюю Пышму съехались 240 12-13-летних спортсменов из Свердловской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Команду от каждой территории поддерживает одно из предприятий Уральской горно-металлургической компании. Также на соревнования заявлена команда «Центра помощи семье и детям Нижнесергинского района» из поселка городского типа Бисерть. Ее участие в спартакиаде обеспечивает благотворительный фонд «Дети России» (создан по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына).

На открытии «Здорового поколения» прошел парад команд, в котором приняли участие все спортивные делегации. Подростков приветствовали топ-менеджеры УГМК и представители региональных властей. Кроме того, перед спортсменами выступили победители Чемпионата Европы по уличным стилям танцев – команда «РР-комьюнити». Гостем праздника также стал известный уральский гонщик Сергей Карякин, с которым ребята смогли пообщаться и сфотографироваться.

«Спорт – это один из ярких видов нашей деятельности, а детство – самая лучшая пора, которую мы будем вспоминать всю жизнь», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, который также поблагодарил УГМК за пристальное внимание, уделяемое здоровью детей.

А директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев рассказал, что в Спартакиаде работает олимпийский принцип: главное все же не победа, а участие.

«Ребята из городов присутствия компании, где населения менее 100 тысяч человек, во время Спартакиады не только соревнуются между собой, но и общаются, знакомятся, находят новых друзей. Для нас очень важно, чтобы дети выросли здоровыми, гармонично развитыми, чтобы они хотели остаться жить и работать в родном городе», – отметил Дмитрий Малышев.

Спартакиада будет идти два дня. На лучших площадках городского округа Верхняя Пышма школьники будут бороться за медали в трех дисциплинах. Соревнования по настольному теннису пройдут в спортивном комплексе «Балтым», по легкой атлетике – на базе спортивной школы «Лидер», по шахматам – в детском технопарке «Кванториум».

Всего разыграют 18 комплектов наград в личных и командных зачетах. Призовой фонд «Здорового поколения – 2021» составит порядка 1,5 млн рублей, которые пойдут на приобретение спортивного инвентаря. Церемония закрытия спартакиады запланирована на воскресенье, 16 мая.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Анастасия Истомина

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