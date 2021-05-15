В ГИБДД рассказали, чем опасна жара для автомобилистов

Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением к водителям, которые планируют дальние поездки в условиях аномальной жары. В ближайшие дни на Среднем Урале температура воздуха будет превышать +30 градусов, что создаёт опасность для тех, кто долго находится за рулем.

«Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции и появляется сонливость, повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как правило, наступает внезапно. В этом случае риск попасть в аварию значительно возрастает: водитель может слегка закрыть глаза и в этот момент совершить, например, выезд на встречную полосу. Кроме этого, если при управлении автомобилем появилась головная боль, слабость, головокружение, необходимо незамедлительно остановиться, так как продолжать движение в такой ситуации опасно», – рассказали в ведомстве.

У автомобилистов должен быть достаточный запас прохладной воды, необходимые лекарства, а также средства связи. Парковать машину лучше в тени, а перед поездкой необходимо проветривать салон автомобиля. В пути надо чаще делать остановки и умываться прохладной водой. «При резком ухудшении самочувствия следует немедленно остановиться, привлечь внимание других автолюбителей или обратиться за помощью по номеру единой службы спасения «112». Ни в коем случае не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных», – предупредили в Госавтоинспекции.

В период аномальной жары сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи гражданам. Водители, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться к инспекторам ДПС – и на дороге, и по телефону дежурной части.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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