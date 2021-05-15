В Свердловской области скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 43. За этот период из больниц выписано 109 человек, 10 пациентов с коронавирусом скончались. Общее число летальных исходов в пандемию в регионе достигло 3253.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день в Свердловской области 2923 жителя болеют коронавирусом. 271 пациент находится в тяжелом состоянии (из них 91 дышат с помощью аппаратов ИВЛ), 1450 пациентов – в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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