Пожар на улице Учителей потушили только утром

Пожарные всю ночь боролись с огнем на улице Учителей в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, только сегодня в 07-26 проливка и разборка сгоревших конструкций на месте пожара были завершены.

Напомним, пожар начался вчера около восьми часов вечера. В полночь общая площадь распространения огня достигла 2500 квадратных метров. Пожар уничтожил 16 строений в коллективных садах, два гаражных бокса и пилораму.

Причины возгорания пока неизвестны. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в связи с пожаром. В частности, надзорное ведомство запросило данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в сгоревших садовых постройках. Будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан, чьи дома были уничтожены огнем – в том числе в части обеспечения их маневренным жильем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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