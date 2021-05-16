В Свердловской области увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

На Среднем Урале растёт число пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии. По данным регионального оперштаба, 139 из 269 тяжелобольных находятся в реанимации, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 1 457 заболевших находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Всего на данный момент, исходя из официальной статистики, в Свердловской области болеют коронавирусом 2 910 жителей.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 101 новый случай Covid-19 (+39 в Екатеринбурге). Из больниц после лечения выписано 105 человек. За последние 24 часа скончались ещё 9 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии – 3 262.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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