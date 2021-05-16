Прокуратура начала проверку из-за проблем с водоснабжением посёлка под Асбестом

Жители посёлка Красноармейский в Асбестовском округе пожаловались на отсутствие водоснабжения в тридцатиградусную жару. Они рассказали, что вода еле-еле бежит на первых этажах жилых домов, на верхних этажах отсутствует вовсе. Рядом с посёлком находится животноводческая ферма, где работает большинство жителей. «Ни умыться после работы, ни еды приготовить, ни огород полить», – возмущаются люди. По их словам, проблема тянется с 2013 года, обращения в местный «Водоканал» и администрацию городского округа не помогают.

Ситуацией в Красноармейском заинтересовалась прокуратура. По предварительной информации, в посёлке действительно снижался напор воды из-за повышенного объёма водозабора в частном секторе. Поэтому в четырёх жилых домах на верхних этажах отсутствовала холодная вода.

«По сообщению начальника управления сельских населенных пунктов посёлков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа сегодня, 16 мая, утром холодная вода вновь появилась в жилых домах», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Тем не менее, прокуратура проводит проверку, какие действия предпринимала местная администрация, сколько времени у жителей посёлка не было водоснабжения и был ли организован подвоз воды к жилым домам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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