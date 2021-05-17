Росгидромет рассказал, когда спадет жара

Синоптики Росгидрометцентра предупредили, что в понедельник, 17 мая, сохранится аномально жаркая погода в Екатеринбурге и Свердловской области. По данным метеобюро, средняя температура днем превышает норму на 7 градусов.

При этом уже с завтрашнего дня 30-градусная жара начнет спадать – аномальный фронт отступит на восток, к Новосибирску, при этом на Среднем Урале будет по-прежнему тепло и сухо. Дневные температуры будут составлять 25-27 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 10 градусов в середине недели, затем потеплеет – до 15-17 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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