Энергетики рассказали о безопасности тепла участникам «Майской прогулки» (ФОТО, ВИДЕО)

Воскресная «Майская прогулка» в Екатеринбурге собрала несколько тысяч участников. На одном из лесных этапов пешеходов ожидала оранжевая палатка компании «Т Плюс» – энергетики решили воспользоваться массовостью мероприятия и ещё раз напомнить горожанам о простых правилах безопасности вблизи энергообъектов и теплосетей.

Обучающие игры от энергетиков

«Это социальный проект компании, который реализуется с 2014 года. Мы рассказываем детям в игровой форме, почему нельзя подходить к открытым колодцам, трогать оголенные провода, забегать в ямы с ограждениями и многое другое. В этом нам помогает персонаж Теплослав – герой комиксов и познавательных видеороликов», – рассказала пресс-секретарь Свердловского филиала ПАО «Т плюс» Светлана Тимченко.

О правилах безопасного поведения необходимо помнить и взрослым. Обычная инструкция, как действовать во время повреждения теплотрассы (позвонить в диспетчерскую службу, не подходить к луже горячей воды и не пытаться ее объехать) поможет избежать несчастных случаев.

Во время «Майской прогулки» волонтеры «Т Плюс» предлагали горожанам ответить на несколько вопросов об энергобезопасности и за правильные ответы вручали призы: кепки, раскраски, кружки, рюкзаки и – всем желающим – воздушные шары. Взрослые забирали памятки для автомобилистов, а дети увлеченно играли в напольную игру «Энергоград».

В компании намерены и дальше развивать проект «Безопасность тепла». Познавательные игры для детей и родителей будут проводиться во время любительской спортивной акции «Майский экстрим».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

Глава минстроя: говорить о пилотных территориях КРТ еще рано. / В Екатеринбурге в уличной поножовщине погибли три человека. / В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»