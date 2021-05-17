Сегодня, 17 мая, начался Российский ресторанный фестиваль, который проходит несколько лет подряд. Суть проста – все рестораны-участники предлагают гостям сеты из нескольких блюд по фиксированной цене.

Всего в этом году в фестивале участвуют 12 екатеринбургских ресторанов. Самые недорогие сеты – за 790 рублей – у Pravda lounge, а также трех коронеров фудмаркета E-story – «Агонь», «Котэ» и Pinzeria by Bontempi.

Сеты по 990 рублей можно попробовать на летней веранде ресторана «Агонь», в «Мечтах», Izakaya, «Таких историях», «Семейной мансарде» и Code91. Наконец, самые дорогие сеты – по 1290 рублей – в The Barbara restaraunt и чикетерии Dolce.

РРФ в этом году пройдет с 17 мая по 5 июня. Все сеты и их стоимость можно посмотреть на сайте фестиваля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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