Путин внес на рассмотрение в Совфед кандидатуру на пост свердловского прокурора

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации кандидатуру на пост прокурора Свердловской области.

Как сообщается на сайте верхней палаты парламента, это Борис Крылов – первый заместитель прокурора Новосибирской области.

Уже завтра, 18 мая, комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам. Кроме кандидата на пост прокурора Свердловской области, сенаторы обсудят еще нескольких претендентов на аналогичные должности в других регионах.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ президент Российской Федерации назначает региональных прокуроров на должность после консультаций с Советом Федерации.

Как уже писал «Новый День», прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал заявление на отпуск с 4 февраля 2021 года и после этого на работу не возвращался – ушел на пенсию.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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