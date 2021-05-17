В Екатеринбург едет главный медик МОК

В Екатеринбург приедет глава медицинской и научной комиссии Международного Олимпийского комитета Фабио Пигоцци, сообщили в оргкомитете саммита SportAccord. Мероприятие, напомним, пройдет в ноябре этого года в уральской столице. Визит синьора Пигоцци связан с тем, что одно направлений саммита – HealthAccord – посвящено медицине. «HealthAccord будет включать панельные сессии и презентации, посвященные психическому здоровью, мониторингу и профилактике травм спортсменов, влиянию высокоэффективных видов спорта на организм, защите спортсменов. Будут рассмотрены важные политические и практические шаги по укреплению здоровья и благополучия спортсменов – конференция пройдет под девизом «Сила спорта – Сила изменений», – сообщили в оргкомитете саммита.

С выступлениями в Екатеринбург приедут член руководящего комитета HealthAccord доктор Марго Маунтджой и председатель медицинской и научной консультативной группы ASOIF, бюро медицинской и научной комиссии МОК и международной федерации плавания, а также президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS) профессор Фабио Пигоцци – они выступят в качестве ключевых спикеров конференции.

«Прошедший год показал роль спорта в формировании психического и физического здоровья. HealthAccord соберет воедино наиболее эффективные идеи и подходы, которые будут продолжать развивать эти позитивные импульсы», – сказала доктор Маунтджой.

«HealthAccord дает делегатам прекрасную возможность услышать мнение медицинских работников, экспертов в области технологий и политики. Будущие стратегии должны учитывать важность влияния атлетов на развитие спорта и общества в целом», – добавил профессор Пигоцци.

Напомним, в рамках саммита также пройдут мероприятия CityAccord, InvestAccord, ArtAccord, LawAccord, MediaAccord и основная программа саммита – делегатам будут предложены возможности выбора определенных тем, в зависимости от их интересов, и возможность для сетевого взаимодействия в рамках мероприятия в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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