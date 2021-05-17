В Свердловской области от коронавируса умерли еще 8 человек

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев Covid-19, из них 30 – в Екатеринбурге. Диагноз «коронавирус» также зарегистрирован у жителей еще 22 муниципалитетов. За тот же период из больниц после лечения выписано 103 человека, 8 пациентов с коронавирусом скончались. Общее число летальных исходов в регионе – 3 270.

По данным регионального оперативного штаба, 245 госпитализированных больных остаются в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 94 из них. В состоянии средней тяжести находятся 1 451 пациентов. По официальной статистике всего на сегодняшний день коронавирусом болеют 2 896 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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