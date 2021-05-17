На крупнейшей ТЭЦ Екатеринбурга разобрали генератор (ФОТО)

На Ново-Свердловской ТЭЦ идет самый масштабный за последние годы ремонт – сотрудники и подрядчики ПАО «Т Плюс» обновляют турбогенератор №4. В ходе работ нужно заменить обмотку статора, неподвижной части генератора, которая участвует выработке электроэнергии. Самой теплоэлектроцентрали уже 38 лет, и столько же лет этой обмотке. Если вдруг она выйдет из строя, то блок будет полностью остановлен, нагрузку придется перераспределять. Чтобы избежать проблем с электроэнергией, энергетики начали ремонт. На обновление оборудования потратят 22,85 млн рублей.

«Статор – это основной элемент турбогенератора, старая обмотка выработала свой ресурс, и руководство компании приняло решение по ее замене для увеличения надежности работы станции, и чтобы потребитель получал качественную электроэнергию. Чтобы произвести замену, необходимо полностью генератор разобрать, это этап разборки, дефектовки узлов, основных деталей. Когда произойдет замена обмотки, будет сборка, приемо-сдаточные испытания, и будем принимать генератор в работу», – рассказал начальник электроцеха Ново-Свердловской ТЭЦ Сергей Алабужев.

Как объяснил технический директор Ново-Свердловской ТЭЦ Анатолий Пензев, работы по замене обмотки завершены на 60%. Кроме модернизации обмотки статора за этот летний сезон на ТЭЦ также проведут работы на котлоагрегате №4 – они уже почти закончены. Также предстоит еще ряд ремонтов оборудования, которые потребуют остановки станции на две недели – это произойдет с 7 июня. На период ремонта основного оборудования и, как говорят энергетики, останова ТЭЦ предусмотрены ограничения горячего водоснабжения. Но специалисты сделают все возможное, чтобы свести их к минимуму, перераспределив нагрузку на другие теплоисточники.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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