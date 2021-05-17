В Свердловской в 1,4 раза больше покусанных клещами, чем в прошлые годы

12 305 человек пострадали от клещей в Свердловской области на 17 мая. По данным Роспотребнадзора, уровень присасывания в этом году такой же, как и в 2020- м, однако в 1,4 раза превышает среднестатистический показатель прошедших лет.

Среди пострадавших 2 813 детей, этот показатель на 19% ниже, чем в 2020-м, но превышает статистику также в 1,4 раза.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах Свердловской области, в Екатеринбурге на данный момент зарегистрировано 4 826 пострадавших, 824 из которых – дети.

Сейчас в областных больницах с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» находятся восемь взрослых и шестеро детей, а «клещевой иксодовый боррелиоз» предварительно поставлен 43 детям и 18 взрослым.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 4246 снятых с людей клещей, из них 81 заражен клещевым энцефалитом.

В этом году в Свердловской области планируются обработки на территории 10 200 га, из которых 5230 уже обработано.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что самая надёжная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. Прививку можно поставить в любое время года, это особенно актуально перед сезоном выезда на природу. По данным на 17 мая, в Свердловской области проведено уже 72 408 вакцинаций и 166 129 ревакцинаций.

Тем, кто пропустил очередную прививку, следует провериться на наличие постпрививочного иммунитета. По результатам анализа лечащий врач подберет подходящую схему дальнейшей вакцинации.

Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности, а для удаления присосавшихся – незамедлительно обращаться в больницу. Если вы не можете обратиться к медикам, клеща нужно удалить самостоятельно и направить для исследования в пункты по приему клещей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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