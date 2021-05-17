Пилот-герой Дамир Юсупов отпраздновал серебро ФК «Спартак» в самолёте

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в рамках партнёрства организовала вице-чемпионский рейс футбольного клуба «Спартак» из Грозного в Москву. Накануне команда красно-белых сыграла вничью с «Ахматом» (2:2) и завоевала серебро чемпионата РПЛ, получив путевку в Лигу чемпионов.

Футболисты и персонал команды летели домой и праздновали успех с экипажем героя России Дамира Юсупова. Летчик не раз признавался, что болеет за «Спартак» с детства. Команда вручила ему игровую футболку с автографами игроков и сделала памятные фотографии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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