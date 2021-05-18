Ночью из горящей многоэтажки эвакуировали более 60 человек

Сегодня в 03:20 загорелся мусоропровод на 2-м этаже в 9-этажном жилом доме на улице Белинского в Екатеринбурге.

Площадь пожара составила всего 15 кв м, но подъезд был сильно задымлен. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что спасатели эвакуировали из дома 61 человека, в том числе – пять детей. Один человек пострадал, он в больнице.

В 03:33 огонь локализован, в 03:39 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:52. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 36 пожарных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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