Мэра Орлова пригласили на заседание медицинской фракции в гордуму – обещал прийти

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев пригласил мэра Алексея Орлова на заседание медицинской фракции. Напомним, что фракция является неформальным объединением парламентариев, в рамках которой обсуждается и оказывается помощь медицинским учреждениям уральской столицы. «Прошла важная встреча главы Екатеринбурга с депутатами гордумы. Обсуждали социалку. Я рассказал про работу нашей медицинской фракции. Сейчас это главный приоритет. Депутаты уже помогают больницам, над которыми взяли шефство. Я, например, собираю два миллиона рублей на рентген для 23 больницы. Много и административных вопросов. Например, налоги на землю, помощь с ремонтами, уборкой территории. Чтобы детально всё обсудить пригласил Алексея Орлова на заседание медицинской фракции на следующей неделе, – написал депутат Вихарев на своей страничке в Фейсбуке. – Глава обещал прийти. Поблагодарил нас за полезную инициативу. Обещал максимально помогать по своей линии. Сказал, что подумает над тем, как закрепить глав районов за больницами. Подключит правительство Свердловской области к решению острых проблем».

По мнению Вихарева, у мэра Екатеринбурга «есть понимание, что медицина из города никуда не делась, несмотря на передачу полномочий в область». «Особенно сейчас, после пандемии, совместная работа исполнительной и законодательной власти, меценатов по поддержке больниц и поликлиник очень нужна. И врачам, и пациентам», – отметил депутат.

Екатеринбург, Елена Васильева

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