Медуниверситет отозвал большинство студентов и преподавателей из «красных зон»

На пике заболеваемости коронавирусом в больницах Свердловской области работали более 2200 студентов и ординаторов медуниверситета, сегодня в «красных зонах» остались только 83 студента и 10 преподавателей. Все они привиты, чтобы не заносить инфекцию в больницу.

«На пике заболеваемости коронавирусом в Свердловской области у нас участие [в лечении] принимали 2200 студентов, ординаторов, аспирантов. В «красной зоне» работали 130 клинических ординаторов, 120 студентов, 21 преподаватель. Бригада анастезиологов-реаниматологов ездила обучать врачей в Абхазию. А сегодня у нас трудоустроены 1600 студентов – это студенты, которые после третьего курса получили право работать средним медперсоналом в стационарах и на скорой помощи. «В ковиде осталось небольшое количество студентов – 83. И из преподавателей из 21 человека остались около 10 – это в основном те, кто работает в инфекционном корпусе больницы №40», – рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Все студенты, которые работают в «красных зонах», вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела после болезни. По данным руководителя вуза, еженедельно прививаются 100-200 студентов-медиков. Из персонала привито на базе вуза 250 человек, остальные – действующие врачи – и прививались в больницах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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