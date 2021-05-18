На свердловской трассе при столкновении легковушки с лосем пострадали 4 человека (ФОТО)

Под Асбестом лось выскочил под колеса ВАЗа. В результате ДТП животное скончалось на месте, водитель и три пассажира легковушки доставлены в больницу с различными травмами.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня ночью на 15 километре дороги Белоярский – Асбест. Лось выскочил проямо под колеса ВАЗ-21124, в которой 4 человека ехали из Екатеринбурга. Водитель не успел затормозить и машина столкнулась с животным. Лось погиб на месте. Водители и все три пассажира ВАЗа госпитализированы в больницу Асбеста с травмами различной степени тяжести.

«Установлено, что водитель имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили очевидцев, составили все необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка», – уточнили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что дикие животные летом часто выходят на дорогу. Поэтому важно не превышать скорость и обращать внимание на соответствующие дорожные знаки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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