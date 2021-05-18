В Екатеринбург везут новую партию вакцины от коронавируса

В Екатеринбург в ближайшие дни поступит новая партия вакцины от коронавируса. Об этом в своем посте в инстаграме рассказал глава города Алексей Орлов.

«В ближайшие дни ожидается прибытие новой партии вакцины, доступ к ней абсолютно свободен. По информации Городского центра медицинской профилактики, на 17 мая первым компонентом вакцины в Екатеринбурге привито 158 тысяч 656 человек и 123 тысячи 887 граждан вторым. Я и многие мои коллеги тоже вакцинировались от коронавируса. Призываю позвонить по телефону 122 или записаться на прививку через портал Госуслуг. Кроме того, сейчас продолжается вакцинация в торговых центрах», – написал глава города в своем Инстаграме. По его словам, сейчас ни у кого не должно оставаться сомнений, ставить прививку или нет, потому что вакцинация – единственный путь решения проблемы с пандемией.

Как ранее озвучивал заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, с начала прививочной кампании в Свердловской области после вакцинации против коронавирусной инфекции у пациентов ни разу не было зафиксировано серьезных осложнений. В Екатеринбурге привито уже около 10% горожан.

В уральской столице прививку можно поставить не только в больницах, но и во многих торговых центрах – «Гринвич», «Омега», «Дирижабль», «Академический», «Сима-ленд», «Глобус», «Максидом», «Парк Хаус». Также вакцинация идет в Кольцово, здравпункт работает на первом этаже в терминале внутренних авиалиний с 13:00 до 19:00. Для бесплатной вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Прививают горожан двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Первая и вторая прививка делается в одном и том же месте, поэтому вакцинировавшимся в конкретном торговом центре необходимо вернуться туда же в указанную дату и время. Вторую прививку нужно делать обязательно, иначе эффекта от вакцинации не будет.

Президент Российского научного общества иммунологов и руководитель института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев заявил, что в ноябре может начаться третья волна распространения коронавирусной инфекции. За все время пандемии на Среднем Урале выявили более 88 тысяч случаев коронавируса, скончались 3 279 человек. По оценке регионального оперштаба, на данный момент около 40% жителей всей области имеют антитела, необходимо, чтобы показатель достигал хотя бы 60 %.

Екатеринбург, Елена Васильева

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