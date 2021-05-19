На ЕКАДе столкнулись два грузовика, погиб человек (ФОТО)

На 4-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель фуры «Митсубиси Фусо», ехавший со стороны Тюменского тракта, врезался в стоящий в пробке МАЗ. Авария случилась около 18:40 во вторник, 18 мая.

В результате ДТП погиб мужчина – пассажир «Митсубиси Фусо» (личность устанавливается). Водитель «Митсубиси», мужчина 1986 г.р., с травмами различной степени тяжести доставлен в ГКБ №23. Водитель МАЗа, мужчина 1970 г.р., не пострадал, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга.

На месте аварии работали сотрудники МЧС: погибшего пассажира пришлось извлекать из машины при помощи специального оборудования. Проводится расследование всех обстоятельств ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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