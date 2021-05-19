Жара вернется в Екатеринбург с четверга

В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области снова установится аномальная жара. По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии, температура воздуха будет выше средней на 7 градусов.

В среду днем ожидается максимум +23°C , а ночью будет всего +11. Но уже в четверг столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а в пятницу – до +31. По ночам – около +13…+15°C.

В выходные и в начале следующей недели синоптики Гидрометцентра России прогнозируют около +28…+29°C днем, по ночам – около +17…+19 градусов. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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