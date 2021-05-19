На Городском пруду байдарочники готовятся к чемпионату по гребле (ФОТО)

Байдарочники из секции «Динамо» уже открыли сезон и активно тренируются на Городском пруду.

Спортсменов прекрасно видно с набережной, некоторые путают их со сплавщиками, их это сравнение веселит: «Нет! Мы просто к соревнованиям готовимся!» – прокричал один с середины водоема в ответ на вопрос прохожего.

Очевидно, речь идет о Чемпионате города Екатеринбурга по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 29 по 30 мая на акватории Верх-Исетского пруда.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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