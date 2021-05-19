Проспект Ленина в Екатеринбурге превратился в Гарлем (ФОТО)

Главная улица Екатеринбурга внезапно стала галереей нелегальных граффити. Причем речь идет не о стрит-арте, а о банальных надписях на стенах, которые уродуют внешний вид исторических зданий. Начинающие уличные художники отрабатывают свое «мастерство» на дверях подъездов, колоннах и даже рекламных табличках. В итоге проспект Ленина выглядит запущенным, хотя именно эта улица является частью гостевых маршрутов в Екатеринбурге.

В администрации города «Новому Дню» пояснили, что ответственность за очистку фасадов от граффити лежит на собственниках зданий. «Если дом жилой – вопрос к управляющей компании. Если административное здание – вопрос к управляющей компании здания. Службы благоустройства убирают граффити только на объектах городской инфраструктуры – переходы, набережная и тому подобное», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Добавим, в апреле администрация Екатеринбурга заключила три контракта на сумму 3,1 миллиона рублей для очистки общественных пространств от нелегальных граффити. Подрядчиком стала компания «Инженерстройгрупп». Большая часть денег уйдет на отмывание раскрашенных подземных переходов, также рабочие должны очистить подпорные стены набережной городского пруда и Исторического сквера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

В Екатеринбурге возобновляет работу визовый центр Италии. / Авиакомпании продолжают отменять летние рейсы в Турцию. / На Городском пруду байдарочники готовятся к чемпионату по гребле (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»