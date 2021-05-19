В квартире пенсионерки нашли 37 кошек (ФОТО)

В Нижнем Тагиле волонтеры пытаются помочь пожилой женщине, которая живет в жутких условиях. В ее квартире, где из-за проржавевших труб нет воды, отключен газ и перебои с электричеством, живут 30 взрослых кошек и семеро котят. По словам волонтера Натальи, сначала у пожилой женщины были только две особи, но так как они не стерилизованы, прайд быстро разросся.

Девушка сообщила, что волонтеры забрали десять кошек и семерых котят на передержку еще в выходные. Однако у пенсионерки остаются еще около 20 животных. «Всем нужны обработки, лечение, стерилизация. Кошек девушка приютила на передержку на небольшой срок, чтобы проще было передать на другие передержки, а не ездить много раз за одной или двумя. Очень нужны передержки до пристройства», – написала она.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 19.05.21

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