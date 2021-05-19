Мать отбила дочь у насильника, напавшего на ребенка в лифте (ФОТО)

В Первоуральске Свердловской области правоохранители задержали местного жителя Андрея Ясюкевича, который пытался задушить и изнасиловать 16-летнюю девочку. Он забежал за школьницей в лифт и накинул ей на шею петлю. От изнасилования девочку спасла ее мать – двери лифта открылись, и женщина увидела, что происходит. «Она стала бить извращенца, да так, что Ясюкевич растерялся и убежал восвояси. Негодяя позже задержали полицейские», – сообщает «Шайтанка.ру».

По информации силовиков, Ясюкевич – рецидивист. Ранее он уже был судим по тяжким статьям – за убийство и изнасилование. Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

Первоуральск, Елена Сычева

Первоуральск. Другие новости 19.05.21

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