В Свердловской области больше ста новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области зарегистрированы 104 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что почти треть – в Екатеринбурге, здесь подтверждены 32 случая. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 88107 человек, а выздоровели – 81949.

«Состояние 246 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 96 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1432. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперативном штабе.

За последние сутки от коронавируса умерли 11 человек, всего болезнь унесла жизни 3290 свердловчан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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