Россельхознадзор обнаружил вирус морщинистости томатов, который может разорить хозяйства

Сотрудники свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в помидорах новый опасный вирус пасленовых культур. С 2020 года все томаты и перцы, которые ввозятся на территорию России, должны проходить контроль на наличие таких болезней, как вирус бронзовости томата, вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.
С 4 по 14 мая специалисты исследовали пять образцов томатов и шесть образцов перцев. «Испытания проводились методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. В одном образце томатов был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», – сообщили в ведомстве.
Распространение этого вируса может привести к значительным экономическим потерям в отрасли овощеводства. Заболевшие растения будут давать плохой урожай и гибнуть. А хозяйствам придется тратить огромные средства на санитарные меры, чтобы избавиться от зараженной рассады.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 19.05.21
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