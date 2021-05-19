Россельхознадзор обнаружил вирус морщинистости томатов, который может разорить хозяйства

Сотрудники свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в помидорах новый опасный вирус пасленовых культур. С 2020 года все томаты и перцы, которые ввозятся на территорию России, должны проходить контроль на наличие таких болезней, как вирус бронзовости томата, вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.

С 4 по 14 мая специалисты исследовали пять образцов томатов и шесть образцов перцев. «Испытания проводились методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. В одном образце томатов был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», – сообщили в ведомстве.

Распространение этого вируса может привести к значительным экономическим потерям в отрасли овощеводства. Заболевшие растения будут давать плохой урожай и гибнуть. А хозяйствам придется тратить огромные средства на санитарные меры, чтобы избавиться от зараженной рассады.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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