Авиакомпании получили допуски на десятки рейсов из Екатеринбурга в Узбекистан

Росавиация опубликовала очередной приказ, которым выдала около 500 допусков российским перевозчикам на выполнение рейсов в Европу, Турцию, ОАЭ. Из Екатеринбурга авиакомпании получили разрешение летать в Узбекистан, а также новые допуски на рейсы в Эмираты и Турцию.

Авиакомпаниям разрешили летать из разных городов России в Болгарию, Германию, Грецию, Египет и многие другие туристические страны. Из Екатеринбурга авиакомпании получили допуски на полеты в основном в Узбекистан.

Так, авиакомпании «Сибирь» разрешено совершать по 3 вылета в неделю в Карши, Бухару, Навои, Самарканд, Наманган, Фергану. Red Wings получила допуски на вылеты в Навои. Росавиация напоминает: «Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов». Между тем в расписании Кольцово на конец мая – начало июня уже заявлено довольно много регулярных рейсов по данному направлению. Azur Air, Red Wings (являются постоянными партнерами крупных туроператоров) планируют летать в Бухару и Наманган, «Уральские авиалинии» – в Бухару. Есть рейсы в Самарканд.

Туристам из России при поездке в Узбекистан потребуется ПЦР-тест, который должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

Добавим, что Росавиация также выдала допуск авиакомпании «Уральские авиалинии» на 3 рейса в неделю в Рас-Эль-Хайму, а Red Wings разрешили летать 7 раз в неделю в Анталью.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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