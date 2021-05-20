У «Меги» заработала обновленная сортировка мусора (ФОТО)

У ТРЦ «Мега» на улице Металлургов заработала обновленная станция сортировки отходов, организованная вместе с «Немузеем мусора». Теперь это не просто баки для разных видов вторичного сырья, а большое помещение, где есть и сотрудники, которые помогают утрамбовывать отходы и досортировывать их. Там же организаторы обещают проводить образовательные программы для горожан.

По-прежнему, чтобы сдать вторсырье, не требуется никуда заходить – сбросить отсортированный мусор нужно с улицы в специальные окошки. На станции принимают стекло разных цветов (прозрачное, зеленое и коричневое), твердый и мягкий пластик, в том числе бутылки, контейнеры от еды, пакеты и пленку, бумагу и картон, металлы, одежду и домашний текстиль, мелкую бытовую технику.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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