Жгут, ломают, воруют – свердловчане портят мусорные контейнеры

Жители Свердловской области часто портят контейнеры для мусора. Только с начала этого года в Восточном кластере региона (куда входят Екатеринбург, Каменск-Уральский и еще 32 муниципальных образования) сломали 108 контейнеров, а еще 39 – сгорели. «Вандалы поджигают пластиковые баки, разрезают их на части, скручивают колеса, выламывают педали и крышки. Часто люди ломают контейнеры, выбрасывая в них куски бетона, арматуры, кирпичи и другой тяжелый строительный мусор, которого на площадке для твердых коммунальных отходов вообще быть не должно», – сказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Еще контейнеры нередко воруют. В конце апреля с улицы Уральской в Екатеринбурге неизвестные украли несколько баков. При этом страдает не регоператор, а люди, потому что контейнеры – это либо общее имущество жителей многоквартирного дома, либо муниципальная собственность. В первом случае замену будут делать на деньги владельцев жилья, во втором – на деньги налогоплательщиков. «Если вы стали очевидцем вандализма или хищения контейнеров, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы и региональному оператору по телефону «горячей линии» 8-800-775-0096», – добавил Тесля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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