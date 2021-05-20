В Екатеринбурге бизнес вернул в бюджет только 10% отсроченных из-за коронавируса платежей

Сумма недоимки платежей в бюджет Екатеринбурга за первый квартал 2021 года составила чуть более 3 миллиардов рублей. Причем за три месяца администрации города удалось снизить этот показатель на 216 миллионов рублей.

Как сообщила сегодня в думе начальник финансового департамента Анна Турунцева, в казну продолжают поступать платежи по налогам и аренде, отсроченные на время пандемии коронавируса. Так, например, общая сумма отсрочки по земельному налогу для предпринимателей составила 200 миллионов рублей, но в данный момент в бюджет поступило только 20 миллионов. «Оставшуюся сумму ждем до конца года. Нет, никакого коллапса не прогнозируем», – ответила Турунцева на вопросы депутатов.

Также в первом квартале года отмечается существенное снижение собственных доходов Екатеринбурга (5,5 миллиарда рублей). Однако в целом показатели бюджета не выглядят катастрофичными за счет денежных вливаний из области и Федерации. Так, доходная часть казны за три месяца составила 10,6 миллиардов рублей, что составляет 22,6% к плану. Исполнение бюджета по расходам составило 18,5% или чуть более 9 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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