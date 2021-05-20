Участник аварии, пытаясь уйти от погони ДПС, насмерть сбил пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге 22-летний водитель без прав на Volkswagen Golf насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Его не остановила даже погоня сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторам пришлось прострелить колеса Volkswagen Golf.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга инцидент произошел сегодня около 4 часов утра на ЖБИ. Сначала полк ДПС во время патрулирования заметил, как Volkswagen Golf столкнулся с грузовиком, но попытался скрыться с места ДТП, увидев полицейскую машину с проблесковыми маячками. Наряд ДПС начал преследование и неоднократно просил водителя остановиться, но он на большой скорости попытался скрыться. Двигаясь по Егоршинскому подходу со стороны ул. Малышева в сторону дублера Сибирского тракта, Volkswagen Golf сбил дорожного рабочего, который шел по обочине в попутном направлении. После наезда водитель продолжил движение.

«Пострадавший в результате ДТП 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», – уточняют в ГИБДД.

К преследованию Volkswagen Golf на тюменской трассе подключились еще три экипажа ДПС. Полицейские приняли решения применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль. И только тосле того, как задние колеса легковушки прострелили, водитель остановился. В результате применения огнестрельного оружия люди не пострадали.

«Водителем Volkswagen Golf оказался 22-летний мужчина, имеющий стаж вождения 4 года. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Полицейским он пояснил, что управлял автомашиной без водительского удостоверения, и рассчитывал скрыться, чтобы избежать очередного привлечения к административной ответственности. По этой же причине нарушитель не остановился после наезда на пешехода», – сообщили в ГИБДД.

В салоне также находились трое пассажиров, двое из них – 16 и 17 лет. Они пояснили, что приехали в Екатеринбург из Богдановича и катались с другом по городу.

В отношении водителя Volkswagen Golf составлено 5 административных материалов: по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Результаты медицинского освидетельствования показали, что нарушитель был трезв. По факту ДТП проводится расследование.

катеринбург, Анастасия Истомина

катеринбург. Другие новости 20.05.21

Прения по делу Каторгиной отложили во второй раз, обвиняемые и адвокаты требовали домашнего ареста (ФОТО). / В Екатеринбурге бизнес вернул в бюджет только 10% отсроченных из-за коронавируса платежей. / Суд не стал отменять наказание Ройзману за участие в январской акции протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»