В Свердловской области уже 3302 смертей от коронавируса

В Свердловской области снова стала расти смертность от коронавируса. За минувшие сутки скончались 12 пациентов. Всего с начала пандемии инфекция унесла уже 3 302 жизни.

Также не снижается ежедневная заболеваемость Covid-19. За последние 24 часа в регионе было выявлено 108 новых случаев коронавируса (+35 в Екатеринбурге), в этот же период выписано из больниц 115 человек.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день болеют коронавирусом 2 849 свердловчан. В больницах в тяжелом состоянии находятся 251 пациент (87 подключены к аппаратам ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 1 426 человек. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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