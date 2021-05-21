Умер исполнительный директор аэропорта Кольцово

Исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на источники в окружении руководителя. Информацию уже подтвердили в аэропорту.

Алексей Пискунов с 2003 года работал в ОАО «Аэропорт Толмачево» (Новосибирск), а в 2008 году перешел в Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. После реорганизации корпоративного управления стал исполнительным директором.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

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