В Академическом столкнулись велосипедист и самокатчица (ВИДЕО)

В Академическом столкнулись велосипедист из службы доставки продуктов и девочка на самокате. Инцидент произошел на велосипедной дорожке, правда, его бы не случилось, если бы оба соблюдали ПДД – мужчина проехал перекресток, не спешившись, а девочка, судя по видео, даже не собиралась притормаживать перед «зеброй». В итоге из-за столкновения она практически вылетела под колеса автомобиля, который, к счастью, стоял, пропуская пешеходов.

«Моего ребенка сбил велосипедист и обвинил ее в том, что она сама виновата, и уехал. Никто из свидетелей не оказал помощи, а женщина отругала и отчитала плачущего ребенка в том, что она сама виновата. Водитель и вовсе осмотрел машину на повреждения и уехал. Никто из троих взрослых людей не вызвал скорую помощь, просто бросили ребенка. Написано заявление в полицию, личность велосипедиста устанавливается», – написала мать девочки.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что инцидент не является ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

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