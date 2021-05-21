Шумные монтажные работы в вечернее время возмутили екатеринбуржцев (ВИДЕО)

Шум в вечернее время и пыль на всю улицу возмутили накануне жителей микрорайона улиц Вонсовского и Чкалова в Екатеринбурге. Как рассказала РИА «Новый День» жительница уральской столицы, накануне на улицу Вонсовского, по которой ходит, в том числе, общественный транспорт, привезли остановочные комплексы. Установкой их занималась с утра 20 мая бригада монтажников – они разбирали плитку для надежного крепления остановки, а потом выпиливали из этих плиточных блоков куски нужного размера, чтобы восстановить тротуар.
Шумные работы в спальном районе
Шумные и пыльные работы начались утром и закончились поздним вечером у дома №231 по улице Чкалова. В ответ на претензии жителей дома по поводу пыли от распиливания плитки и шума от работающей болгарки монтажники отвечали, что у них заказ и работу они должны закончить 20 мая несмотря ни на что. В итоге установка остановочного комплекса у дома по Чкалова закончилась только в 21:30. Как это было – смотрите в видео на канале РИА «Новый День».
Екатеринбург, Елена Васильева, Антон Отман
Екатеринбург. Другие новости 21.05.21
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