За сутки от коронавируса умерли еще 12 свердловчан

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 108 случаев коронавируса, из них 30 – в Екатеринбурге. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 88323 человека, выздоровели – 82180, умерли – 3314, в том числе 12 человек за последние 24 часа.

«Состояние 256 госпитализированных оценивается как тяжелое, 129 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1411. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперативном штабе региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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