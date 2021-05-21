В Свердловской области за ночь случилось пять пожаров

В ночь с 20 на 21 мая в пяти разных городских округах Свердловской области возникли пожары. Для ликвидации каждого из них потребовалось несколько пожарных машин.

В Нижнем Тагиле горел внедорожник УАЗ из-за неполадок в моторе. В Карпинске и поселке Илим Шалинского городского округа горели частные деревянные постройки. В Верхней Пышме и Кушве сгорели садовые дома. Каждое обширное возгорание пожарные ликвидировали менее чем за 10 минут, однако в домах оказалась испорчена внутренняя отделка, имущество и техника. К счастью, ни один человек в огне не пострадал.

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендует оборудовать дома автономными пожарными извещателями.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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