Под Екатеринбургом опрокинулась машина – пьяный водитель уснул за рулем (ФОТО)

На Полевском тракте случилось ДТП, в котором пострадали два человека – водитель и пассажир. Около двух часов ночи на 21-м километре дороги Nissan Almera съехал в кювет и опрокинулcя. Оба находившихся в машине человека пострадали и были доставлены в горбольницу №23. У 33-летнего водителя диагностировали ушиб головы и ссадины левого предплечья, у 35-летнего пассажира – перелом второго шейного отдела позвоночника, ушиб плечевого сустава, тупую травму живота.

Как выяснили сотрудники полиции, водитель был пьян – сам он признался, что выпил вечером четыре литра пива. Примечательно, что мужчина никогда не получал водительских прав. По трассе он ехал со скоростью 110 км/ч, но заснул за рулем, из-за чего и случилась авария.

За то, что мужчина ехал без прав и в состоянии алкогольного опьянения, ему грозят санкции по ч.1. ст.12.7 (штраф от 5 до 15 тысяч рублей) и по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей).

В ГИБДД попросили горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о подобных фактах на линию «02».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

В Свердловской области за ночь случилось пять пожаров. / В XXI веке клещи на Урале стали реже кусать людей. / За сутки от коронавируса умерли еще 12 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»