Лидер «Справедливой России» предложил сделать высшее образование бесплатным для всех – и начать с Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня с рабочим визитом приехал лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов. Утром политик встретился с полпредом и губернатором, а затем провел встречу со свердловским партактивом на площадке Центра защиты прав граждан на улице Красноармейской. Там Миронов обозначил три программных законопроекта, вокруг которых будет строиться предвыборная кампания эсеров. Они касаются революционных изменений в сфере образования.

Во-первых, справедливороссы предлагают сделать бесплатным первое высшее образование абсолютно для всех студентов, а не только для тех, кто прошел по конкурсу на бюджет. Причем пилотный проект может быть реализован в Екатеринбурге как в городе, где в 2023 году пройдут Всемирные студенческие игры. «Коль скоро миллиарды рублей будут вложены в Универсиаду, давайте объявим, чтобы образование в любом профессиональном вузе было бесплатным», – заявил Сергей Миронов. Он подчеркнул, что сейчас около 60% студентов учатся платно, и это сильно бьет по кошелькам родителей, у которых и без того падают реальные доходы. Поэтому новая инициатива эсеров ложится в общую канву предвыборной программы партии – борьба с бедностью населения.

Второй пакет законодательных предложений касается создания общественных органов самоуправления в системе образовательных организаций. Это могут быть родительские или наблюдательные советы с правом контроля бюджета и кадровой политики школ, колледжей, университетов.

В-третьих, «Справедливая Россия» предлагает закрепить в законе размер зарплаты учителя – не менее 200% от средней зарплаты в регионе, в котором работает педагог. Кроме того, эсеры считают, что нужно ввести сокращенную рабочую неделю для преподавателей – не более 36 учебных часов и не более 20 часов воспитательной работы. Такое нововведение избавит учителей от бюрократии, которая разрослась в современной системе образования, подчеркнул Сергей Миронов. В партии также предлагают поднять престиж профессии преподавателя вуза и ввести специальные доплаты для кандидатов наук и профессоров. «В основном преподаватели получают очень скромные зарплаты, чего не скажешь о руководителях вузов. Например, в Свердловской области зарплата ректора может быть в несколько десятков раз больше зарплаты преподавателя, что несправедливо и странно», – заявил лидер эсеров.

Все три пакета законодательных инициатив были внесены в Госдуму сегодня. Уральские партийцы подчеркнули, что Сергей Миронов впервые презентовал столь важные инициативы за пределами стен российского парламента, и более того, сделал это на площадке, которую партия активно продвигает в Свердловской области.

«Наш Центр защиты прав граждан работает уже седьмой год, за это время к нам с вопросами обратились около 100 тысяч жителей. Мы занимаемся больше просветительской деятельностью, потому что люди часто не знают, какие у них есть права и льготы, а наши юристы им разъясняют. И если раньше на первом месте всегда были вопросы, связанные с коммуналкой, то сейчас люди стали чаще спрашивать о доходах и социальных пособиях. Честно говоря, это очень тревожный факт, потому что в малых городах у многих ситуация стала критической. К нам обращаются молодые семьи, пенсионеры, студенты. Хочу сказать, что наши юристы могут провести прием и по видеосвязи, для этого нужно просто оставить заявку на сайте Центра защиты прав граждан, – рассказал председатель свердловского отделения «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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