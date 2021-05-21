В Екатеринбурге планируют вручить 841 медаль за успехи в учебе, но все зависит от ЕГЭ

Последние звонки в Екатеринбурге отгремели сегодня, а ЕГЭ стартует через 10 дней – 31 мая. По традиции, отличникам учебы полагается золотая медаль, однако выпускники могут ее не получить.

Золотых и серебряных медалей с 2014 года не существует на федеральном уровне, вместо «цветных» отличники получают медаль «За особые успехи в учении».

В этом году 841 претендент на получение медали в Екатеринбурге. Однако и медали, и красные аттестаты будут выдаваться выпускникам на основании результатов ЕГЭ.

Если в 2020 результаты ЕГЭ не учитывались совсем, то в этом году выпускники должны получить за экзамен по русскому языку не меньше 70 баллов, а по остальным предметам, в том числе и по выбору, пройти порог. Иначе выпускник не получит медаль, а его аттестат, пусть и со всеми пятерками, будет синего цвета.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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