На Малышевском мосту под колесами автомобиля погиб пешеход (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью автомобилист насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Авария произошла около часа ночи на Малышевском мосту. Водитель «БМВ Х7», 47-летний мужчина, ехал от ЖБИ в сторону центра, когда через дорогу решил перебежать 24-летний парень. Пешеход от полученных травм скончался.

В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что, по словам водителя, он ехал со скоростью 60 км/ч, когда заметил выскочившего на дорогу пешехода, экстренно затормозил, но избежать столкновения не смог. За 26 стаж вождения он получил 24 штрафа, имеет неоплаченные штрафы. В момент аварии был трезв.

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

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