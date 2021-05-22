В Свердловской области 269 коронавирусных пациентов остаются в тяжелом состоянии

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 105 новых случаев коронавируса. Только 35 из них в Екатеринбурге, остальные – в области. С начала пандемии в регионе в общей сложности заболели 88 428 человек. За сутки умерло еще 10 человек, таким образом всего погибших от вируса – 3 324 человека. В настоящий момент более чем у двух сотен пациентов тяжелое состояние.

«Состояние 269 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 392. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказали в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.21

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