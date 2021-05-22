На Урал надвигаются грозы с ветром

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся непогоде. Со ссылкой на синоптиков сообщается, что в Свердловской области завтра ожидается гроза, ветер с порывами до 17 м/с.

ФГБУ «Уральское УГМС» прогнозирует на завтра в целом по области температуру воздуха 21-26 градусов, грозы, дожди. В Екатеринбурге будет 24-26 градусов, переменная облачность и кратковременный дождь. Но уже в понедельник жара вернется: будет до 35 градусов. Во вторник при такой же температуре возможна гроза.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.21

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