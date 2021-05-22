В ДТП попал мальчик, возвращавшийся с «Майской велопрогулки»

В Екатеринбурге сегодня под машину попал 9-летний мальчик, который вместе с отцом возвращался с «Майской велопрогулки». Семья двигалась по тротуару, сын был впереди. В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что близ дома № 5 по улице Челюскинцев ребенок, не спешиваясь, хотел пересечь проезжую часть. В это время туда же повернул автомобиль «Хонда Премиум». Мальчик на велосипеде врезался в машину, удар пришелся на заднюю часть автомобиля. Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом скуловой кости, ушибом левого плеча.

В ГИБДД напоминают: родители должны следить за детьми, при катании на велосипедах стоит использовать средства защиты, а также обратить внимание на безопасность мест, где ребенок собирается кататься.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.21

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