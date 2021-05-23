В Свердловской области – 102 новых случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области выявили еще 102 случая коронавируса, таким образом за все время пандемии заболели 88 530 уральцев. Из всех новых заболевших жителей Екатеринбурга только 29, остальные случаи инфицирования зафиксированы в области.

«Состояние 235 госпитализированных оценивается как тяжелое, 125 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 357. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

За последние сути скончались от коронавируса еще 9 человек. Общее число погибших от ковида – 3 333.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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