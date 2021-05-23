На пожаре в Красноуфимске погибли три человека

В Красноуфимске накануне днем произошел пожар. По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 150 кв метров сгорели надворные постройки, кровля, чердак дома и домашнее имущество в частном жилом доме. После разбора завалов были обнаружены останки трех погибших, тела были сильно повреждены огнем.
«Личности погибших людей сыщики уголовного розыска уже установили. Это официально не трудоустроенный хозяина жилища, мужчина 1989 года рождения, ранее судимый по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а также его родственник 1962 года рождения, ранее судимый по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 108 УК РСФСР (причинение тяжкого вреда здоровью) и др и сожительница родственника, неработавшая женщина 1977 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат дома», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Для определения точных причин смерти людей и причины пожара назначены экспертизы. Идут допросы местных жителей.
Красноуфимск, Людмила Прокофьева
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