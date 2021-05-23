На пожаре в Красноуфимске погибли три человека

В Красноуфимске накануне днем произошел пожар. По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 150 кв метров сгорели надворные постройки, кровля, чердак дома и домашнее имущество в частном жилом доме. После разбора завалов были обнаружены останки трех погибших, тела были сильно повреждены огнем.

«Лично­сти погибших людей сыщики уголовного роз­ыска уже установили. Это официально не трудоустроенный хоз­яина жилища, мужчина 1989 года рождения, ранее судимый по ча­сти 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а также его родственник 19­62 года рождения, ра­нее судимый по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 ста­тьи 108 УК РСФСР (пр­ичинение тяжкого вре­да здоровью) и др и сожительница родстве­нника, неработавшая женщина 1977 года ро­ждения. По предварит­ельным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат дома», – прокомментировал пресс-се­кретарь ГУ МВД России по Свердловской об­ласти Валерий Горелы­х. В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Для определения точных причин смерти людей и причины пожара назначены экспертизы. Идут допросы местных жителей.

Красноуфимск, Людмила Прокофьева

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